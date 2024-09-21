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Manisa'da futbolcuları taşıyan otobüs yandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Harput FK'nın futbolcularını taşıyan otobüs, seyir halindeyken alev aldı. Tahliye edilen futbolcu ve yöneticiler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 18:20, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 18:12
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Manisa'da futbolcuları taşıyan otobüs yandı

Manisa'nın Kula ilçesinde saat 09.00 sıralarında TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve 3'üncü haftada Karşıyaka karşılaşması için Elazığ'dan İzmir'e giden Harput FK kafilesini taşıyan otobüsün motoru yanmaya başladı.

Dumanları fark eden Aytaç, aracı kenara çekti.

Otobüsten tahliye edilen oyuncular, yöneticiler ve teknik heyet yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

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