Jose Mourinho: 3 puan almak için oynayacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu maça bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu bu derbiyi oynadı, ne anlama geldiğini biliyor. 3 puan için oynayacağız. Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.

"ÖNEMLİ OLAN KİMLİĞİMİZİ SAHAYA YANSITMAMIZ"

Aslında daha çok kendi oyun kimliğimiz üzerine çalıştık. Galatasaray'a karşı değil, hangi takımla oynarsak oynayalım analiz yapıyoruz. İkisini de karışımı bir hazırlık yaptık. Önemli olan şey kendi kimliğimizi sahaya yansıtmamız.

"İKİ TAKIMIN DA GÜÇLÜ OYUNCULARI VAR"

Onlar bizden daha iyi diyemem. Biz onlardan daha iyiyiz de diyemem. İki takım da çok güçlü kadrolara sahip. Onlar burada iyi, şurada kötü dersem saygısızlık olur. İki takımın da güçlü oyuncuları var."