Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazır
Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 19:44, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 19:38
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.
Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idmanın, taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş ile ikas Eyüpspor arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de başlayacak.