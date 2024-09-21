Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar 22. dakikada Lucas Torreira'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 28. dakikasında sahneye çıkan Dries Mertens ise farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray 59. dakikada Gabriel Sara'nın golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Sarı-lacivertlilerin tek golünü 61. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 18'e çıkartarak liderliğini sürdürdü Fenerbahçe ise 13 puanla 2. sırada yer aldı.

32 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de 32 maçla devam eden en uzun yenilmezlik serisini de yitirmiş oldu.

OSIMHEN'DEN 5 YIL SONRA İLK

Süper Lig'de çıktığı iki maçta da asist yapan Victor Osimhen, Eylül 2019'dan (Lille formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol pası verdi.

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