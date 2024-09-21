Engelli çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 3 kişiye tutuklama

Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Özel okulun öğrencilere tehdit iddiasına inceleme
Özel okulun öğrencilere tehdit iddiasına inceleme
Bakan Kurum, fay etüt raporunun sonuçlarını açıkladı
Bakan Kurum, fay etüt raporunun sonuçlarını açıkladı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda değişiklik
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda değişiklik
Ağaca sığınan köylülerin üzerine yıldırım düştü; 2 ölü, 5 yaralı
Ağaca sığınan köylülerin üzerine yıldırım düştü; 2 ölü, 5 yaralı
Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?
Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Erdoğan: Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk
Erdoğan: Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı
Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Doğal gaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Doğal gaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Konut birikimine devlet desteği
Konut birikimine devlet desteği
Seçil Erzan, Terim'in parasıyla ne yaptı?
Seçil Erzan, Terim'in parasıyla ne yaptı?
'Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası yalanlandı
'Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası yalanlandı
SPK'dan kripto para platformlarıyla ilgili yeni kararlar
SPK'dan kripto para platformlarıyla ilgili yeni kararlar
2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?
2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Engelli çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 3 kişiye tutuklama

Eskişehir'de engelli çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu zanlı ile annesi ve üvey babası tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 20:51, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 20:53
Yazdır
Engelli çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 3 kişiye tutuklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur P.D'nin (17) yabancı uyruklu C.Z.'nin cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında P.D'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen C.Z. ile P.D'nin annesi A.K. ve üvey babası S.K. gözaltına alındı.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. C.Z, A.K. ve S.K. savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Mağdur P.D'ye cinsel istismarda bulunan C.Z, mağdura yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, annesi A.K. hakkında çocukları P.D. ve B.K'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı "çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme", "çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme", "çocuğa ve alt soya karşı eziyet", "kendini savunamayacak durumda olan alt soya karşı hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama" suçlarından, üvey babası S.K. ise mağdur P.D.'ye yönelik eylemleri nedeniyle "silahla tehdit, kendisini savunamayacak durumda olan kadına karşı kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber