Kolay kredinin yolu açılıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredilerde hem arzı hem de talebi kısıtlayan uygulamalara yönelik ilk gevşeme adımını attı. BDDK, aldığı yeni kararla bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel ve konut kredilerini kapsayan ilave risk ağırlıklarını düşürdü. 31 Temmuz 2023 tarihinde yapılan düzenlemeyle bankaların risk ağırlıkları yüzde 150 olarak belirlendiği için faizler yükselişe geçmiş, kredi arzı ve talebi sınırlandırılmıştı.

ESKİ UYGULAMAYA GERİ DÖNÜLDÜ



BDDK'nın son kararı ile önceki düzenlemede kullanılan risk ağırlıkları tekrar devreye girdi. Buna göre; kredi kartlarında 1-6 ay vadede yüzde 100 risk ağırlığı uygulanacak. 6 aydan daha uzun süreli ise risk ağırlığı yüzde 150 olacak. Risk ağırlığı ihtiyaç kredilerinde 1-12 ay vadede yüzde 100, taşıtta yüzde 75 oranında baz alınacak. BDDK'nın risk ağırlıklarını hafifletmesiyle birlikte bankaların eli rahatlayacağı için kolay kredinin de yolu açıldı.

UZUN VADELİ KONUT KREDİSİ FAİZİ DÜŞTÜ



Bazı bankaların yeni döneme hazırlık amacıyla uzun vadeli kredi ve mevduat faizlerini düşürmeye başlaması dikkat çekti. Yaz aylarında yüzde 50'li seviyeleri aşan uzun vadeli mevduat faizleri yüzde 34-38 aralığına kadar geriledi. Konut kredilerinde bankacılık sektörünün yıllık ortalama faiz oranı yüzde 43,22 seviyesine indi. Konut kredisi faiz oranının 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a çekildiği görüldü.

Eylül ayı başında yüzde 55'in üzerine çıkan taşıt kredisi faizleri de yüzde 43'lü seviyelere geldi. Ticari kredi faizleri yüzde 60'ın altına sarktı. Haziran ayında ticari kredi faizleri yüzde 66'ya dayanmıştı. İhtiyaç kredisi faizlerinde ise yaz aylarına kıyasla hafif düşüş yaşandı. İhtiyaç kredilerinde faiz oranı yüzde 78'li seviyelerden yüzde 71-73 aralığına güncellendi.

CABİR TURĞUT