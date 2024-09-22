Ak Parti'de kongre süreci fiilen başladı

Çalışmalara hız verilen partide dün başlayan mahalle delege seçimleri bugün tamamlanacak. Böylece belde ve ilçe kongre delegeleri belirlenecek.

YIL SONUNA KADAR 81 İL TAMAM



Bu aşamadan sonra, 12 Ekim'de ilçe kongrelerinin başlaması bekleniyor. 90 gün içerisinde ilçe kongrelerinin tamamlanıp 28 Aralık'ta il kongrelerinin başlaması planlanıyor. Mart sonuna kadar il kongreleri tamamlanırsa büyük kongre tarihi açıklanacak.

EN SON İSTANBUL VE ANKARA



Kongreleri tamamlanan ilçe ve il teşkilatları, hızla saha çalışmalarına yönlendirilecek. AK Parti, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin kongrelerini en sona bırakacak. Bu kongrelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı belirtiliyor.

RESUL EKREM ŞAHAN