Maliye şimdi de lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Maliye şimdi de lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Kolay kredinin yolu açılıyor
Kolay kredinin yolu açılıyor
Meclis'in ilk işi ekonomi paketi
Meclis'in ilk işi ekonomi paketi
MEB'den okullarda 'temizlik' harekatı! Beş okula bir hizmetli
MEB'den okullarda 'temizlik' harekatı! Beş okula bir hizmetli
Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Özel okulun öğrencilere tehdit iddiasına inceleme
Özel okulun öğrencilere tehdit iddiasına inceleme
Bakan Kurum, fay etüt raporunun sonuçlarını açıkladı
Bakan Kurum, fay etüt raporunun sonuçlarını açıkladı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda değişiklik
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda değişiklik
Ağaca sığınan köylülerin üzerine yıldırım düştü; 2 ölü, 5 yaralı
Ağaca sığınan köylülerin üzerine yıldırım düştü; 2 ölü, 5 yaralı
Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?
Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Erdoğan: Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk
Erdoğan: Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı

Hükümet, gayrimenkul alım satımındaki tapu harç oranlarında indirim yapılması için yasa teklifi sunacak. Kayıtdışılıkla etkin mücadelenin hedeflendiği yasa kapsamında piyasa bozucu eylemlerin cezası artacak. TBMM açıldığında gündeme getirilmesi planlanan torba yasa teklifinde önemli düzenlemeler yer alacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 08:40, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 08:53
Yazdır
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı

Sabah'dan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; AK Parti, TBMM'nin açılması ile birlikte gündeme getireceği ekonomi torba yasa teklifi kapsamında gayrimenkul alım satımındaki tapu harç oranlarında indirim yapılmasını planlıyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

AK Parti, ekonomi kurmayları ile birlikte yeni ekonomi paketi üzerindeki çalışmalara başladı. Üzerinde çalışılan değişiklikler şöyle:

EMLAKTA ÖNEMLİ DÜZENLEME

Mevcut sistemde gayrimenkul alım satımında alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 tapu harcı ödeniyor.

Ödenecek harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden tespit ediliyor. Ancak belediyenin değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında ciddi farklar bulunuyor.

Burada oluşan kayıt dışılığın giderilmesine dönük maddenin torba yasa teklifinde yer alması planlanıyor. Üzerinde durulan düzenlemeye göre alıcı ve satıcıdan alınan tapu harç oranları düşürülecek.

Ne kadarlık bir indirim uygulanacağı yapılacak etki analizleri ile netleşecek. Bu yapılırken alım satımlarda gayrimenkulün gerçek değerinin konu edilmesini sağlayacak sistem de kurulacak.

İSTİHDAM MERCEK ALTINDA

Yeni vergiler gündeme gelmeyecek, ancak kayıt dışı alanlar ile ilgili etkin mücadele yapılacak. İstihdama ilişkin muafiyet ve teşvikler gözden geçirilecek. İstihdam artışında etkisi olmayanlar kaldırılacak.

CEZALAR ARTTIRIYOR

Gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirlerin takibi, gerçek değerinden vergilendirilmesi, sermaye piyasalarında daha sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezalar arttırılacak.

BORSA VE KRİPTO VARLIKLAR

Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi de gündemde. Daha önceki torba yasadan iki düzenleme "daha detaylı çalışılması" için çıkarılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen haftalarda yaptığı açıklamada iki alana ilişkin düzenlemenin yeni paket kapsamında yapılmasını planladıklarını belirtmişti.

İSTİSNA VE MUAFİYETLER

Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak. Bu konuda kapsamlı analizler yapılıyor.

BELEDİYELERİN PRİM BORÇLARI

İlk paketten çıkarılan belediyelerin prim borçlarının vergi gelirlerinden kesilmesine yönelik hükümlerin de yeni teklifte yer alması üzerinde duruluyor.

YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinin hayata geçirileceği OVP'de yer almıştı. Buna ilişkin düzenlemelerin de ekonomi paketine alınması üzerinde duruluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber