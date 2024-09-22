Maliye şimdi de lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Maliye şimdi de lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Kolay kredinin yolu açılıyor
Kolay kredinin yolu açılıyor
Meclis'in ilk işi ekonomi paketi
Meclis'in ilk işi ekonomi paketi
MEB'den okullarda 'temizlik' harekatı! Beş okula bir hizmetli
MEB'den okullarda 'temizlik' harekatı! Beş okula bir hizmetli
Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Özel okulun öğrencilere tehdit iddiasına inceleme
Özel okulun öğrencilere tehdit iddiasına inceleme
Bakan Kurum, fay etüt raporunun sonuçlarını açıkladı
Bakan Kurum, fay etüt raporunun sonuçlarını açıkladı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda değişiklik
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda değişiklik
Ağaca sığınan köylülerin üzerine yıldırım düştü; 2 ölü, 5 yaralı
Ağaca sığınan köylülerin üzerine yıldırım düştü; 2 ölü, 5 yaralı
Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?
Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Erdoğan: Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk
Erdoğan: Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
Ana sayfaHaberler Sağlık

Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, 4'lü, 5'li ve 6'lı çapraz karaciğer nakillerinden sonra bu kez de 7'li nakille tıp literatürüne girdi. 14 ameliyathanede 50'si cerrah 120 kişilik ekibin eşzamanlı olarak yaptığı operasyon dünyaya parmak ısırttı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 09:05, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 10:16
Yazdır

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, dünya tıp tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Aynı anda 14 ameliyathanede, 50'si cerrah olmak üzere 120 kişilik ekibin eşzamanlı ve aktif olarak gerçekleştirdiği yedili çapraz karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 7 donör ve 7 alıcıdan oluşan yedili çapraz karaciğer naklini yaptıklarını belirterek "Önümüzdeki 50 yıl içinde dünyanın başka bir yerinde bu büyüklükte bir operasyonun gerçekleştirilmesini mümkün görmüyorum. Dünyanın örnek karaciğer nakil ekiplerinden birine sahibiz. İnönü Üniversitesi, çapraz karaciğer naklinde dünyanın küresel öncüsü" diye konuştu. Dünyada bugüne kadar 17 tane üçlü çapraz karaciğer nakli yapıldığını, bunların 14'ünün İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, "Şimdiye kadar dünyada 7 tane dörtlü çapraz karaciğer nakli yapıldı, bunların hepsi Malatya'da gerçekleştirildi. 3 tane altılı, 3 tane beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı.

Bunların da hepsi burada gerçekleştirildi. Yedili çapraz karaciğer naklini yine ilk kez biz yapmıştık, bugün tarihi bir gün, ikinci yedili çapraz karaciğer naklini de biz yaptık" şeklinde konuştu. Çapraz karaciğer nakli, kan grubu veya doku uyumsuzluğu nedeniyle doğrudan nakli yapılamayan hastalar için geliştirilen bir yöntem. Bu işlemde, iki veya daha fazla karaciğer bağışçısı ve alıcısı arasında uyumlu eşleştirmeler yapılıyor, böylece her alıcı, kendisine uygun bir karaciğer alabiliyor. Nakil operasyonları genellikle eşzamanlı olarak gerçekleştiriliyor ve her alıcı, kendisi için en uygun karaciğeri almış oluyor.

ALGORİTMA KULLANILDI
Çapraz karaciğer nakillerinin birden fazla bilim dalının işbirliği ile başarılan bir yöntem olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Boston College'den iki bilim insanıyla birlikte çalışıyoruz. Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver, 2012'de çapraz böbrek nakilleriyle 'Ekonomi Alanında Nobel Ödülü' kazanan ekipteki en önemli role sahip ekonomistler. Onların geliştirdiği algoritma sayesinde çoklu çaprazlar söz konusu, çapraz karaciğer nakli gerçekten son derece yenilikçi yaklaşım" dedi.

HASTALARDAN BİRİ KIRIM'DAN GETİRİLDİ
YILMAZ, "7 canlı vericili karaciğer nakli içerisinde bir hastamız Kırım'dan başvurdu, aslen Türk kendisi ama Kırım'da yaşıyor. Annesiyle birlikte geldi, uzun zamandan beri karaciğer nakli bekleyen bir kız çocuğu, bu çapraz karaciğer nakli sayesinde bir hastamızdan karaciğer grefti bulabildi, annesi de başka bir hastaya karaciğer verdi. Son derece iyi bir sonuç elde edebildik diyebilirim" dedi.

ÇAPRAZ NAKİL NASIL YAPILIYOR
İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, Temmuz 2022'de gerçekleştirdiği dünyanın ilk 4'lü çapraz naklini internet sitesinde bir örnekle anlattı: Deniz bir karaciğer hastası. Ahmet kızı Deniz'e karaciğerinin bir lobunu bağışlamaya gönüllü. Ancak ciğer lobu çocuk bir hasta için çok büyük olması sebebiyle bağışta bulunamıyor. Ali bir karaciğer hastası. Banu abisi Ali'ye karaciğer bağışı için gönüllü. Fakat Banu'nun sağ lobu Ali için yeterli boyutta değil. Büşra bir karaciğer hastası. Cemal eşi Büşra'ya bağış için gönüllü. Ancak kan grupları uymuyor. Can bir karaciğer hastası. Derin babası Can için bağışçı olmaya gönüllü. Fakat Derin'in sağ lobu dahi babası Can için yeterli boyutta değil. Dört hastanın ve bağışçılarının birbirleriyle olan uyumsuzluk sorunu çapraz eşleştirmeyle gideriliyor. İşte 7'li çapraz nakil de aynı mantıkta yapıldı.

CEYDA KARAASLAN


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber