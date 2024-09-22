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RTÜK Başkanından gündüz kuşağı programları için açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programları için katı tedbirlerin alınacağını açıkladı. "Artık son aşamaya geçiyoruz" diyen Şahin, sert adımların atılacağını açıkladı.

Haber Giriş : 22 Eylül 2024 12:30, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 12:35
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RTÜK Başkanından gündüz kuşağı programları için açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gündüz kuşağı programlarından Narin cinayetine kadar pek çok konuya değinen Şahin, RTÜK'e yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Şahin, gündüz kuşağı programlarına yönelik şunları söyledi:

Artık kantarın topuzu iyice kaçtı. Yapıcı ikazlarımız görmezden gelindi. Kuşak programı yayınlayan kanalların üst düzey yöneticileriyle İstanbul'da çok kez ve en son Ankara'da yaptığımız toplantı düzelme yönünde sonuç vermedi. Yeni yayın dönemi başladı. Artık son aşamaya geçiyoruz. Yasakçı RTÜK eleştirilerine aldırmadan bu programlarla ilgili sert ilke kararları belirledik.

Çok yakında Üst Kurula sunarak uygulamaya alacağız. Amacına hizmet etmeyen, kalitesiz gündüz kuşağı yayınları için son önlemimiz olan ilke kararlarını alıp kararlı bir şekilde gerekli adımları en sert şekilde atacağız.

"Reyting için Narin'i kullandılar"

Mynet'e konuşan Şahin, "Narin kızımızın vahşice katledilmesi olayında medyamız bizi üzdü. Ne mahkemenin getirdiği yayın yasağını taktılar ne de soruşturmanın veya yargılamanın gizliliği ilkesini dikkate aldılar. Minik bir kız çocuğunun cinayetinden reyting devşirmeye kalkan medyamız beni hayal kırıklığına uğrattı. Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen otoritenin başı olarak çok üzüldüğümü belirteyim" ifadelerini kullandı.

"Medyada yansıtılış biçimi büyük facia"

Sorumlu yayıncılık yapmak, hassasiyetleri gözetmek, mahremiyete saygı bu kadar zor değil ama medyamız hiçbir kural, kaide gözetmeden vicdanları sızlatan bu olayı amatörce ekranlara taşıdı.

Sabahtan geceye kadar en ince detayına kadar bu konu konuşuldu. Çocukların ekran başında olduğu saatlerde minicik bir yavrunun cinayeti bu denli fütursuzca verilmemeliydi. Olayın kendi zaten facia.

Medyada yansıtılış biçimi de büyük facia. Herkesin psikolojini olumsuz etkileyecek şekilde yapılan yayınlar olmamalıydı. Söz konusu aile üzerinden genel olarak aile ve akrabalık ilişkileri zedelendi. İzleyicide travma oluştu.

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