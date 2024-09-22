Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.