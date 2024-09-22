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Kanser tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi

BURSA'da İnegöl Devlet Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yapan ve akciğer kanseri tedavisi gören Doktor İnci Güçtürk (43), hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 14:35, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 14:55
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Kanser tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi

İnegöl Devlet Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Doktor İnci Güçtürk'e 3 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. 1 ay önce durumu ağırlaşan Güçtürk, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. 4 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Doktor İnci Güçtürk, dün akşam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Güçtürk için İnegöl Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Dün, acil servis eski doktorlarından Mahmut Kavder'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini hatırlatan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen törende, "Yüreğimize bir ateş daha düştü. Hastane mesai arkadaşım, kardeşim, komşum, Çocuk Hastalıkları Uzmanı İnci Güçtürk, amansız hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Dünyada çektiği sıkıntılar ahirette kefareti olacaktır inşallah. Hastalarına kendi çocuğu hassasiyetinde yaklaşan, kalbi çok güzel genç bir hekimi kaybettik bugün. Acımız tarifsiz. Mevlam kendine rahmet eylesin, başta ailesi olmak üzere hepimize sabırlar versin. Seni hep bu güler yüzün ile hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim" diye konuştu.

Doktor İnci Güçtürk'ün cenazesi, Ortaköy Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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