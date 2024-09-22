Siirt'te kan davası nedeniyle terk edilen köye 5 aile döndü

Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikap şarampole devrildi: 2 ölü 4 yaralı
Şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikap şarampole devrildi: 2 ölü 4 yaralı
Arabuluculukla anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştı
Arabuluculukla anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Konut satışlarında son iki yılın en iyi rakamları
Konut satışlarında son iki yılın en iyi rakamları
RTÜK Başkanından gündüz kuşağı programları için açıklama
RTÜK Başkanından gündüz kuşağı programları için açıklama
Maliye lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Maliye lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Kolay kredinin yolu açılıyor
Kolay kredinin yolu açılıyor
Meclis'in ilk işi ekonomi paketi
Meclis'in ilk işi ekonomi paketi
MEB'den okullarda 'temizlik' harekatı! Beş okula bir hizmetli
MEB'den okullarda 'temizlik' harekatı! Beş okula bir hizmetli
Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Özel okulun öğrencilere tehdit iddiasına inceleme
Özel okulun öğrencilere tehdit iddiasına inceleme
Bakan Kurum, fay etüt raporunun sonuçlarını açıkladı
Bakan Kurum, fay etüt raporunun sonuçlarını açıkladı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda değişiklik
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda değişiklik
Ağaca sığınan köylülerin üzerine yıldırım düştü; 2 ölü, 5 yaralı
Ağaca sığınan köylülerin üzerine yıldırım düştü; 2 ölü, 5 yaralı
Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?
Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Erdoğan: Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk
Erdoğan: Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Ana sayfaHaberler

Siirt'te kan davası nedeniyle terk edilen köye 5 aile döndü

Siirt'in Eruh ilçesinde yıllar önce kan davası ve terör olayları nedeniyle terk edilen Kılıçkaya köyüne şu ana kadar 5 aile dönüş yaptı. Eruh ilçesine bağlı Kılıçkaya köyüne dönenlerden Emine Kaya: "Küçük yaşlarda buradan ayrıldım. Toprağımıza geri döndük. Köyde yeni ev yaptık. Baba toprağını seviyoruz" Yusuf Baykara ise : "Gurbette uzun yıllar kaldım. Şehirde yaşamak güzel değil. Köyde huzurluyuz. Tarlayı sürdüm, bahçeme fidanlar diktim" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 15:08, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:11
Yazdır
Siirt'te kan davası nedeniyle terk edilen köye 5 aile döndü

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde yıllar önce kan davası ve terör olayları nedeniyle terk edilen Kılıçkaya köyüne şu ana kadar 5 aile dönüş yaptı.

Kılıçkaya köyünün sakinlerinden bazıları, 1977 yılı ve sonrasında kan davası nedeniyle köyü terk etti.

Köy, 1987 yılında terör olayları nedeniyle tamamen boşaltıldı.

Bölgede huzur ve güven ortamının tesis edilmesi ve Eruh Kaymakamlığının köye geri dönüşleri teşvik etmesiyle Kılıçkaya'ya dönüşler 2003 yılında başladı. Köylüler, yazın geldikleri köyden kışın ayrılıp şehirlerde yaşamaya devam etti.

Köyde 1977 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan kan davası, 13 Ağustos 2015'te Eruh ilçesinde tarafların bir araya getirilmesiyle barışla sonuçlandı.

Köye kalıcı dönüşler 3 yıl önce başladı. Bugüne kadar köye 5 aile kesin dönüş yaptı.

Hasmir (69) ve Emine Kaya (68) çifti de köye dönüş yapanlar arasında bulunuyor.

Köyde 1974 yılında evlenen ve 2'si kız 3 çocuk sahibi olan Kaya çifti, 1977'de kan davası nedeniyle köylerini terk ederek Adana'ya yerleşmek zorunda kaldı.

Sonraki süreçte terör olayları nedeniyle köye dönüş yapamayan çift, 2009 yılında köylerine geldi. Bundan sonraki süreçte yaz mevsiminde köylerindeki eski evlerinde kalan, kışın ise Kılıçkaya'dan ayrılan çift, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan çocuklarının yanında günlerini geçirdi.

Geçen yıl kalıcı olarak döndükleri köylerinde tek katlı ev inşa eden çift, köydeki bahçelerinde sebze yetiştiriyor.

- "Köyümüzü seviyoruz"

Emine Kaya, AA muhabirine, huzur ve güven ortamının oluşmasıyla köylerine kalıcı yerleşme kararı aldıklarını söyledi.

Geçen yıl yerleştikleri köyde tek katlı ev yaptıklarını belirten Kaya, "Küçük yaşlarda buradan ayrıldım. Adana'da ve Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşadım. Köye yeniden dönüş yaptık. Toprağımıza döndük. Köyümüzde toprağımızı sürdük. Köyde yeni ev yaptık. Baba toprağını seviyoruz. Başka yerde insanın evi de olsa buralar baba toprağıdır. Köyümüzü seviyoruz." diye konuştu.

Hasmir Kaya da köyün 1970'li yıllarda 80 haneli olduğunu, ilkokulu köyde okuduğunu söyledi.

Kaya, yıllar önce ayrıldıkları köylerine kalıcı olarak dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Köyde tek sıkıntımız su. O sorunun da giderilmesini istiyoruz. Köyümüzde huzurluyuz." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Nasrettin Dayan da 1978 yılında terk ettiği köye 3 yıl önce döndüğünü belirterek, "Köylüler yavaş yavaş geri döndü. Ben de Mersin'in Tarsus ilçesinde kaldım. Köyde ev yaptım. Burada bahçem var, sıkıntım yok. Bölge şu an huzurlu. Yollar yapılmış." dedi.

Yusuf Baykara da terör olayları yüzünden yıllar önce terk ettikleri köylerine huzur ortamının tesis edilmesiyle geri dönüş yapmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Köyde ev yapmaya başladığını belirten Baykara, "Gurbette uzun yıllar kaldım. Şehirde yaşamak güzel değil. Köyde huzurluyuz. Tarlayı sürdüm, bahçeme fidanlar diktim." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber