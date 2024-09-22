Piyasaya sahte dolar sürmek isteyen şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 21:13, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 21:13
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.
Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para taşındığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takibe aldığı yabancı uyruklu M.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında sahte 50 dolarlık 6 banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.