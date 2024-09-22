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Naci Görür Murat Kurum'un duyurduğu rapora karşı çıktı: Sayın bakanım affedin ama...

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından bölgede hangi alanlarda yapılaşmaya müsaade edilebileceğine dair hazırlanan rapora karşı çıktı. Görür, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a seslendi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 15:33, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:40
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın riskli bölgeleriyle ilgili yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen bilimsel saha çalışmalar ışığında hazırlanan etüt raporunun sonucunu açıkladı.

Bilimsel tespitlerle deprem üretme potansiyeli bulunmayan bölgelerin "önlemli alan" ilan edildiğini belirten Bakan Kurum, bu bölgelerde belirlenen tedbirler alınarak yerleşimin oluşturulabileceğini duyurdu.

Raporun sonuçlarını açıklayan Bakan Kurum, "Sonuçlara göre bölgede yerleşime uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk. Buna göre Kahramanmaraş fay zonlarından bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmadığı, dolayısıyla 'fay sakınım zonu' konulmasına gerek olmadığı sonucuna vardık. Bu çerçevede, bu alanları 'uygun olmayan alan' tanımı yerine 'önlemli alan' olarak yeniden düzenledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, rapora göre deprem üretme potansiyeli bulunmayan ve 'önlemli alan' olarak ilan edilen bölgelerde belirlenen tedbirler doğrultusunda yapılaşmanın oluşturulabileceğini kaydetti.

NACİ GÖRÜR MURAT KURUM'A SESLENDİ

Gelişmenin ardından bir açıklama yapan Prof. Naci Görür, Kurum'a seslendi. Görür, şunları söyledi: "Sayın bakanımız Murat Kurum ekibi ile Maraş bölgesini, fayları ve Londr'da incelenen örneklerden basedip yerleşime uygunluktan söz ediyor. Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay'dan Adıyaman'a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil. Sözkonusu zon bir levha sınırı. Levha sınırları deprem üretirler. yaklaşık 13,6 milyon senedir deprem üretiyor daha milyonlarca sene üretecek. Bu zon Ölüdeniz Fayı ila Doğuandolu Fayı tarafından temsil ediliyor. Bu faylar genellikle 6 Şubat depremlerinde kırıldı. Ama bu levha sınırının doğusunda, Arap Levhası üzerinde levha sınırı kenar fayları var. Bunlar kırılmadı. Bu dar zonda hangi fay kırılırsa hasar verir.

En iyisi fay analizlerine devam edip bu sınırdaki evlere dikkat edelim. Buradaki yerleşim alanlarına özen gösterilmelidir. Burası özel bir yerdir. Özel planlama, özel mimari, özel inşaat teknolojisi, özel yapı malzemesi, deprem etkisini azaltacak özel teknoloji ister. Burada klasik bina yapamazsınız. İşini bilen özel insanlarla çalışmalısınız. Doğa koşullarını düzeltemiyeceğinize göre tek şansınız özgün inşaat, mimari ve malzeme teknolojileridir. Eğer böyle yapmazsak bugün çektiğimiz acıları gelecek nesillere ihraç etmiş oluruz. Sevgiyle"

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