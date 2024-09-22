İslam Memiş altın yatırımcısına 'Herkes kapıları açsın' ...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabı Youtube'da yükselişte olan altına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen ve 'bekleyin' diyen Memiş'in tahminleri şöyle:

Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Amerika Merkez Bankası FED faiz kararlarını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarını açıkladı. Çarşı pazar karıştı. Piyasalarda son durum nedir ve neleri takip edeceğiz? Bu tarafta özellikle yatırımcılar hangi bant aralıklarını takip etmeli? Kısa vade için beklentimiz nedir?

BORSA MI TARIM EMTİA MI?

Öncelikle bir tebrik mesajım olacak. Özellikle borsa tarafında 9 bin 274 puan seviyesinde son yüzde 25'lik alımını bizimle yapan yol arkadaşlarımızı tebrik ederim. Diğer yandan 56 bin 500 dolar seviyesinden 54 ve 52.500 dolar seviyesinden alım yapan Bitcoin yatırımcılarını tebrik ederim. Diğer yandan bankadaki fiziki varlıklarını pariteyi kullanarak bu işlemi yapan arkadaşlarımızı tekrar tebrik etmek isterim.