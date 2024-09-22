İlçe kaymakamı askere gitti

Bir yıl önce asaleten Manyas Kaymakamlığı'na atanan Emre Yeşil, vatani görevini yapmak üzere bir ay ücretsiz izinle ilçeden ayrıldı.



Aslen Erzurumlu olan Kaymakam Emre Yeşil, vatani görevini Amasya'da bir ay süreyle bedelli olarak yapacak. Kaymakam Yeşil'in yokluğunda, Manyas Kaymakamlığı'na vekaleten Susurluk Kaymakamı Muammer Köken bakacak.