İlçe kaymakamı askere gitti
Şubat 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Manyas Kaymakamı olarak atanan Emre Yeşil'i ilçedeki görevine vatani görevini yapmak üzere bir ay ücretsiz izinle ilçeden ayrıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 15:48, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:52
Bir yıl önce asaleten Manyas Kaymakamlığı'na atanan Emre Yeşil, vatani görevini yapmak üzere bir ay ücretsiz izinle ilçeden ayrıldı.
Aslen Erzurumlu olan Kaymakam Emre Yeşil, vatani görevini Amasya'da bir ay süreyle bedelli olarak yapacak. Kaymakam Yeşil'in yokluğunda, Manyas Kaymakamlığı'na vekaleten Susurluk Kaymakamı Muammer Köken bakacak.