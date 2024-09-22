RTÜK Başkanı'ndan ayakkabıdan viski içilen YouTube yayına tepki: Rezalet..

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube'da Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın manken Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp ayakkabısından viski içmesine sert bir dille tepki gösterdi.

Başkan Şahin, "Bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir internet sitesine yaptığı açıklamada, Youtube'da şiddet içerikli yayınların yer aldığını kaydederek şunları ifade etti:

"Bunlarla mücadele etmek şart. İşin ahlak boyutu da var. Bazı Youtube yayıncıları, çok özür dileyerek söylüyorum, hayat kadınlarını yayınlarına, yarı çıplak kıyafetlerle konuk alarak terbiye yoksunu sohbetler edebiliyor. Youtube çocukların ağırlıklı olarak kullandığı bir mecra. Burada neredeyse iç çamaşırlarını göreceğimiz şekilde giyinen insanlar Youtube'da yayına alınıyor, bir başka örneğe bakıyoruz bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para. Konu sadece hükümet, muhalefet meselesi değil. Toplumun ahlaki temellerine kastediliyor. İnanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Aile kurumunu muhafaza etmek şart. Geleneksel yayıncılık alanı nasıl bir düzen ve denetime tabi ise internet üzerinden yapılan, sosyal medya kaynaklı yayınlarda bir tertibe tabi olmak zorunda."