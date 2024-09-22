Kahramanmaraş'ta projektörle tavşan avlayanlara ceza

Avda kullanılan araç ve malzemelere ise el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, Söğütlü Devlet Avlağı'nda, av koruma kontrol faaliyeti yaptı.

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