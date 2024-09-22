'Yol verme' kavgasında 1 kadın silahla vuruldu

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında çıkan yol verme kavgasında silahla ateş açılması sonucu bir kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi'nde dün akşam motosikletli kişi ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Tartışma kavgaya dönüşünce iki sürücüyü çevredekiler ayırdı.

Kavga sonrası aracına binen sürücü, silahıyla otomobilinin camından ateş açtı.

Silahtan çıkan mermi, motosikletin arkasında yolculuk yapan kadının bacağına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- "Aracına binip ateş etti"

Esnaf Ali Karabey, motosikletli ile araç sürücü arasında yaşanan kavgaya ilişkin, "Olay dün 21.00 sıralarında oldu. Sürtüşme yaşamışlar, olay bizim bulunduğumuz yere kadar sürdü. Sözlü tartışma, yumruklaşma oldu. Sürücü, motorluyu yumrukladı. Ondan sonra aracına binip ateş etti. Polis ve ambulans geldi." dedi.