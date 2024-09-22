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Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mevkidaşı Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 18:05, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 19:14
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Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mevkidaşı Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Numan Kurtulmuş, 23-26 Eylül tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş, ziyaretinin ilk gününde başkent Moskova'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek, buradaki öğrencilerle bir araya gelecek.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyelerini kabul edecek Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ticari işbirliği imkanlarıyla, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak başlıklar hakkında değerlendirmede bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 24 Eylül Salı günü Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile heyetler arası toplantı gerçekleştirecek. Aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, her yıl üst düzey yabancı bir heyeti ağırlayan Akademi'nin toplantısına katılarak bölge uzmanları, öğretim üyeleri, genç diplomatlar ve öğrencilere hitapta bulunacak.

- Putin ile görüşmesi öngörülüyor

Numan Kurtulmuş, 25 Eylül Çarşamba günü ise Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek.

Kurtulmuş, daha sonra Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nı ziyaret edecek, Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi öngörülen Kurtulmuş'un, Rusya ziyareti kapsamında St. Petersburg'a geçerek St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Aleksander Belsky ile bir araya gelmesi ve onuruna verilecek davete katılması da planlanıyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Rusya'ya gidecek.

- Öne çıkan başlıklar

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Rusya ziyaretinde, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine Türkiye'nin dış politika vizyonu çerçevesinde Türkiye-Rusya arasındaki işbirliklerini değerlendirmesi ve artırılması yönünde mesajlar vermesi öngörülüyor.

Kurtulmuş'un, küresel ve bölgesel sorunların çözümü karşısında ortak perspektifin geliştirilmesine katkı sunacak konulara da işaret etmesi; Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına saldırılar gerçekleştiren İsrail'in işlediği insanlık suçlarının önlenmesine yönelik ortak vizyonlar üzerinde durulması mesajlarına da vurgu yapması bekleniyor.

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