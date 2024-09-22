Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden çoban öldü

Gizir'in cansız bedeni, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net