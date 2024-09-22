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Otomobil kanala uçtu: Anne-baba öldü, kızları yüzerek kurtuldu

Erzurum'da sulama kanalına uçan otomobildeki Mustafa Anataca ile Birsen Anataca çifti yaşamını yitirdi. Kızları Dilay ise yüzerek kurtuldu. Ailenin, Atatürk Üniversitesi'ni kazanan kızları Dilay'ın kaydını yaptırmak için yola çıktığı öğrenildi. Çiftin kızları ise yüzerek kurtuldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 19:13, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 19:27
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ERZURUM (AA) - Erzurum'da sulama kanalına düşen otomobildeki kadın ve kocası öldü, kızları ise yüzerek kurtuldu.

Erzurum-Erzincan kara yolunun D-100 mevkisinde Mustafa A. idaresindeki 67 ADN 523 plakalı otomobil, önce bariyere sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve eşi Birsen A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Sulama kanalından yüzerek kurtulan kızları Dilay A. ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla su kanalından çıkartıldı.

Ailenin, kızlarının üniversite kaydını yaptırmak için Zonguldak'tan Erzurum'a geldiği öğrenildi.

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