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Gençlerin en sevdiği siyasetçi belli oldu

Siyaset ile oturup kalkan Türkiye'de gençler arasında sevilen siyasetçi belli oldu. ORC Araştırma şirketinin yaptığı son anket çalışmasında en sevilen 10 siyasetçi sıralandı. İşte o anket sonucu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 20:14, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 20:15
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Gençlerin en sevdiği siyasetçi belli oldu

ORC Araştırma 16-20 Eylül tarihleri arasında, 17-29 yaş arasındaki 1.950 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette katılımcılara, "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, listenin ilk sıralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Gençlerin tercihlerine göre şekillenen listeye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da dahil oldu.

İşte ORC Araştırma'nın anketine verilen cevaplar şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 21,9
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 17,4
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 16,5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 10,6
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 9,1
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 7,2
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 6,5
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 5,3
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: Yüzde 3,7
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 1,8

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