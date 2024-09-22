Baraj gölünde facia: 5 kişi boğularak öldü
Hatay'ın Kumlu ilçesinde Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren Suriye uyruklu 5 kişi boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 20:55, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 21:36
Hatay'ın Kumlu ilçesinin Çatalhüyük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 kişi kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Suriye uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.