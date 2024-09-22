10'uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Ankara'da 13 katlı apartmanın 10'uncu katından düşen 7 yaşındaki Yusuf Aymergen, hayatını kaybetti. Yusuf Aymergen'in iki hafta önce okula başladığı belirtilirken, annesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 21:33, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 21:35
ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir apartmanın 10. katındaki dairenin penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yusuf H.A. (7), Gültepe Mahallesi 2050. Cadde'de bulunan 13 katlı Mevlana apartmanının 10. katındaki dairenin penceresinden dengesini kaybederek, beton zemine düştü.
Ailesinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Henüz ilkokul 1'nci sınıfa giden çocuğun annesi, sinir krizi geçirdi.