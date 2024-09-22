Hatay ve Samsun için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, 3 saatlik periyotta il merkezinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Samsun'da da kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan verilere göre, Atakum, İlkadım, Canik, Ondokuzmayıs, Tekkeköy, Çarşamba, Terme, Kavak, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.