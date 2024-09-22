İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü

10'uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
10'uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Baraj gölünde facia: 5 kişi boğularak öldü
Baraj gölünde facia: 5 kişi boğularak öldü
Arslan'dan Özel'e 'Proje Çocuk!' sözü! Yavaş: Sil bu açıklamayı
Arslan'dan Özel'e 'Proje Çocuk!' sözü! Yavaş: Sil bu açıklamayı
Otomobil kanala uçtu: Anne-baba öldü, kızları yüzerek kurtuldu
Otomobil kanala uçtu: Anne-baba öldü, kızları yüzerek kurtuldu
Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikap şarampole devrildi: 2 ölü 4 yaralı
Şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikap şarampole devrildi: 2 ölü 4 yaralı
Arabuluculukla anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştı
Arabuluculukla anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Konut satışlarında son iki yılın en iyi rakamları
Konut satışlarında son iki yılın en iyi rakamları
RTÜK Başkanından gündüz kuşağı programları için açıklama
RTÜK Başkanından gündüz kuşağı programları için açıklama
Maliye lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Maliye lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Kolay kredinin yolu açılıyor
Kolay kredinin yolu açılıyor
Meclis'in ilk işi ekonomi paketi
Meclis'in ilk işi ekonomi paketi
MEB'den okullarda 'temizlik' harekatı! Beş okula bir hizmetli
MEB'den okullarda 'temizlik' harekatı! Beş okula bir hizmetli
Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Özel okulun öğrencilere tehdit iddiasına inceleme
Özel okulun öğrencilere tehdit iddiasına inceleme
Bakan Kurum, fay etüt raporunun sonuçlarını açıkladı
Bakan Kurum, fay etüt raporunun sonuçlarını açıkladı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda değişiklik
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda değişiklik
Ağaca sığınan köylülerin üzerine yıldırım düştü; 2 ölü, 5 yaralı
Ağaca sığınan köylülerin üzerine yıldırım düştü; 2 ölü, 5 yaralı
Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?
Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Erdoğan: Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk
Erdoğan: Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Ana sayfaHaberler

İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü

Kütahya'da ailesiyle birlikte Ilıca Mahallesi'ndeki kaplıcaların bulunduğu bölgeye giden Cemal Güneş, şelale altında suya giren iki çocuğunu boğulmaktan kurtarırken, kendisi hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 22:08, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 22:10
Yazdır
İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü

Olay, kent merkezine 35 kilometre mesafedeki kaplıcaların bulunduğu Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Güneş, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte halk arasında şelale olarak bilinen mevkiye pikniğe gitti.

Cemal ve Sultan Güneş çiftinin çocukları Hüseyin ile Zeynep yüzmek için suya girdi.

Ancak çocuklar kısa sürede suda kayboldu. Baba Cemal Güneş, suya girip boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğunu da kurtardı.

Ancak kendisini sudan çıkamadı.

Ayşe Güneş, eşi Cemal Güneş'i suda bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Dalgıçlarla yapılan aramada Cemal Güneş'in saatler sonra cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güneş'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber