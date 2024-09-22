İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü

Olay, kent merkezine 35 kilometre mesafedeki kaplıcaların bulunduğu Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Güneş, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte halk arasında şelale olarak bilinen mevkiye pikniğe gitti.

Cemal ve Sultan Güneş çiftinin çocukları Hüseyin ile Zeynep yüzmek için suya girdi.

Ancak çocuklar kısa sürede suda kayboldu. Baba Cemal Güneş, suya girip boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğunu da kurtardı.

Ancak kendisini sudan çıkamadı.

Ayşe Güneş, eşi Cemal Güneş'i suda bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Dalgıçlarla yapılan aramada Cemal Güneş'in saatler sonra cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güneş'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.