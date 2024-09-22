Immobile attı; Beşiktaş 90+3'te 3 puanı kaptı

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş sevindi. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin (P) golleriyle 2-1 yendi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 13'e yükseltti. Eyüpspor ise 9 puanda kaldı.

Beşiktaş, ilk yarıyı Rashica'nın 20. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapattı. Rashica bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Eyüpspor, 64'te Emre Akbaba'nın penaltı golüyle skora denge getirdi: 1-1.

Siyah-beyazlılar, 90+3'te Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti. İtalyan golcü, bu sezon siyah-beyazlılarla tüm kulvarlarda çıktığı 8. maçında 8. golünü kaydetti.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Demokratik Kongolu futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi.

İlk yarıdan dakikalar

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Caner Erkin'in uzun pasında ceza yayında topu kontrol eden Thiam, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Midtsjö'nün Al Musrati'den topu kapmasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Saiz, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Mert, topu kornere çeldi.

GOL: 20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Joao Mario, topu rakip oyuncudan kaptıktan sonra ceza yayında bulunan Rashica'ya pasını aktardı. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından geçerek fileleri havalandırdı: 1-0.

24. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rashica, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Immobile'ye aktardı. Immobile'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer, topu çeldi. Eyüpspor savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıdan dakikalar

54. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı kornerde Ahmed Kutucu, ön direkte topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, direk dibinden dışarı çıktı.

57. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Rafa Silva, altıpas çizgisi önünde topa topuğuyla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.

58. dakikada kontratak şansı yakalayan Beşiktaş'ta Rashica'nın sağ kanattan ortasında Joao Mario, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı.

GOL: 64. dakikada Eyüpspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, kaleci Mert Günok'un müdahalesi sonrası yere düşen Thiam'a, aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi. Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasının ardından da penaltı noktasını göstererek Thiam'ın sarı kartını iptal etti. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, fileleri havalandırdı: 1-1.

79. dakikada Melih Kabasakal'ın sağ kanattan ortasında Rashica'nın müdahalesi sonrası altıpasın içinde topu önünde bulan Thiam, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, topu çeldi.

GOL: 90+3. dakikada Beşiktaş, penaltıdan bulduğu golle yeniden öne geçti. Tayfur Bingöl'ün Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Müsabaka, siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.