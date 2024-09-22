Pençe-Kilit şehidimizin son sözleri...
Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın son paylaştığı video yürekleri dağladı. Şehit Abakay'ın son sözleri "Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okumakla yetinmez, tarih yazar" oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 22:43, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 22:44
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit oldu.
Şehit Abakay'ın şehit olmadan önce paylaştığı son video izleyenleri duygulandırdı.
Abakay kayda aldığı son görüntülerde, "Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okumakla yetinmez, tarih yazar. Burası Irak" ifadelerini kullandı.
"Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okumakla yetinmez, tarih yazar"TRT HABER (@trthaber) September 22, 2024
Şehidimiz Maşallah Abakayın son sözleri... https://t.co/71R8kAnBpC pic.twitter.com/Kb2yJmiudC