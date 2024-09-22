Zincirleme kaza faciayla bitti: Yanarak can verdi

Kaza nedeniyle LPG'li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

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