Elon Musk ve Brezilya yargısı arasında düello: X geri adım attı

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, Brezilya'da hukuka karşı başlattığı mücadeleyi kaybetmek üzere.

Tanınan sürede yasal temsilci atamayan teknoloji devine erişim engeli getirilmesinin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Bluesky ve Threads gibi diğer platformlara geçti.

X ise bu gelişmelerin ardından Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin taleplerini yerine getirerek kapatılması istenen hesapları kapattı ve yasal temsilci atadığını duyurdu. Şirket verilen para cezalarını da ödedi.

BU SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes, nisanda verdiği kararda aşırı sağcı eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2022'deki seçimleri aslında kaybetmediğini savunan 100'ü aşkın X hesabının kapatılmasını istedi. Yüksek Mahkeme bu kapsamda, Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturmasına ilişkin X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını da istedi.

X'in patronu Musk ise ifade özgürlüğünü gerekçe göstererek mahkemenin bu talebini yerine getirmedi.

X'in Küresel Hükümet İlişkilerinden sorumlu departmanından yapılan açıklamada, Moraes'in konuya ilişkin kararların olduğu ifade edilen belgelere yer verildi.

Belgelerde X'in mahkeme talebini yerine getirmemesiyle Moraes'in Brezilya'daki X temsilcilerinin "çağrılmasına" karar verdiği ifade edildi. Ancak konuyla bağlantılı "sorumlu" kişilere ulaşılamaması üzerine Moraes'in, "mahkeme kararına karşı geldikleri" gerekçesiyle bu kişiler hakkında gözaltı ve para cezası kararı aldığı belirtildi.

BREZİLYA OFİSİ KAPATILDI

Sosyal medya platformundan ağustosta yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme Başkanı Moraes'ın, X'in ülkedeki yasal temsilcisini sansür emirlerine uymadığı takdirde "tutuklamakla tehdit ettiği" belirtildi.

Moraes'in bu eylemleri "gizli bir emirle" yaptığı aktarılan açıklamada, "Yüksek Mahkemeye yaptığımız sayısız başvurunun dikkate alınmamasına, Brezilya kamuoyunun bu emirler hakkında bilgilendirilmemesine ve Brezilyalı personelimizin platformumuzda içeriğin engellenip engellenmediği konusunda hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü olmamasına rağmen, Moraes, hukuki sürece saygı göstermek yerine Brezilya'daki personelimizi tehdit etmeyi tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, personelin güvenliğini korumak adına Brezilya'daki ofisin "derhal geçerli olmak üzere kapatılması" kararı alındığı vurgulandı. X hizmetinin Brezilya halkına sunulmaya devam edileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu durumun sorumluluğunun "yalnızca" Moraes'e ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Onun eylemleri demokratik yönetimle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var, demokrasi ya da Alexandre de Moraes." değerlendirmesinde bulunuldu. X'in sahibi Elon Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Brezilya'daki ofislerini kapatma kararının zor olduğunu aktararak, "Alexandre de Moraes'in (yasa dışı) gizli sansürü ve özel bilgilerin devredilmesi taleplerini kabul etmiş olsaydık, eylemlerimizi utanç duymadan açıklamamızın bir yolu yoktu." ifadelerine yer verdi.

Musk da Moraes'i "kötü bir tiran" diye niteledi.

YÜKSEK MAHKEME YASAK GETİRDİ

Yüksek Mahkeme Başkanı ise bu karara yasakla yanıt verdi. Ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre veren Yüksek Mahkeme, aksi halde platforma erişim yasağı getirileceğini duyurdu.

Yetkililer bunun ardından tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamadığı, temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar kararın geçerli olacağı belirtildi.

Teknoloji milyarderi Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki gösterdi.

KULLANICILAR DİĞER PLATFORMLARA AKIN ETTİ

Brezilya'da X kullanıcılarının sayısının 20 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Ancak erişim engelinin ardından Brezilyalılar, Bluesky ve Threads gibi diğer platformlara akın etti.

Erişim engeli ne kadar devam ederse, X'in pazar payı ve gelir kaybetme riski o kadar artıyor.

X, 19 Ağustos'ta yaptığı yazılım güncellemesiyle Brezilya'da platforma getirilen yasağı kısmi olarak deldi.

Şirketten yapılan açıklamada, yasağın kısmen ihlal edilmesinin "kasıtsız" olduğu belirtilirken, bazı kullanıcıların "geçici" olarak platforma erişim sağladığı aktarıldı. Açıklamada, "Geri dönmek için Brezilya hükümetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." bilgisi paylaşıldı.

X ÇARK ETTİ

Yüksek Mahkeme Başkanı Moraes ise bunun "kasten yapıldığını" ve "yasadışı olduğunu" savundu. Şirkete verilen 18 milyon Brezilya reallik (yaklaşık 112 milyon TL) para cezasına 5 milyon Brezilya reali (yaklaşık 30 milyon TL) daha eklendi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından dün yapılan açıklamada, X'in, avukat Rachel de Oliveira Villa Nova Conceiçao'yu ülkedeki yasal temsilcisi olarak atadığı ifade edildi.

X'ten temsilcisi için gerekli belgeleri 5 gün içinde sunması talep edildi.