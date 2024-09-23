Halk otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'de halk otobüsü motosikletle çarpıştı. Yaşanan kazada motosikletteki çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 08:39, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 08:40
E.S. idaresindeki Kırıkkale Belediyesine ait halk otobüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklette bulunan 14 yaşlarındaki B.A. ve T.U.V. yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan B.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.