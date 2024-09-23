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Emlak alım-satım harcına indirim gündemde

AK Parti, gayrimenkul alım satımında önemli bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Mevcut sistemde alıcı ve satıcıdan toplam yüzde 4 oranında alınan tapu harcında indirim yapılması için yasa teklifi hazırlandı. Bu teklif, özellikle belediyelerin belirlediği beyan değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasındaki uçurum nedeniyle ortaya çıkan kayıt dışılığını azaltmayı hedefliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte emlak alım satım işlemleri daha da cazip hale gelecek ve sektör canlanacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 08:47, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 08:56
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Emlak alım-satım harcına indirim gündemde

AK Parti, TBMM'nin açılmasıyla birlikte ekonomiye can verecek önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeni ekonomi paketi kapsamında gayrimenkul alım satımında önemli değişiklikler yapılacak. Mevcut sistemde alıcı ve satıcıdan alınan yüzde 4 oranındaki tapu harcı düşürülecek. Bu sayede hem vatandaşların cebi rahatlayacak hem de kayıt dışı ekonomiyle mücadele güçlenecek. Yeni düzenlemeyle birlikte gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden vergi alınacak ve piyasada daha şeffaf bir ortam oluşacak.

Pakete göre, istihdama yönelik teşvikler gözden geçirilecek ve istihdam artışına katkı sağlamayan teşvikler kaldırılacak. Ayrıca, gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirlerin daha etkin takip edilmesi ve gerçek değerinden vergilendirilmesi için adli ve idari cezalar artırılacak.

Sabah'ta yer alan habere göre AK Parti, ekonomi kurmayları ile birlikte yeni ekonomi paketi üzerindeki çalışmalara başladı.

Üzerinde çalışılan değişiklikler şöyle:

Mevcut sistemde gayrimenkul alım satımında alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 tapu harcı ödeniyor. Ödenecek harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden tespit ediliyor. Ancak belediyenin değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında ciddi farklar bulunuyor.

Burada oluşan kayıt dışılığın giderilmesine dönük maddenin torba yasa teklifinde yer alması planlanıyor. Üzerinde durulan düzenlemeye göre alıcı ve satıcıdan alınan tapu harç oranları düşürülecek. Ne kadarlık bir indirim uygulanacağı yapılacak etki analizleri ile netleşecek. Bu yapılırken alım satımlarda gayrimenkulün gerçek değerinin konu edilmesini sağlayacak sistem de kurulacak.

İSTİHDAM MERCEK ALTINA ALINACAK

Yeni vergiler gündeme gelmeyecek, ancak kayıt dışı alanlar ile ilgili etkin mücadele yapılacak. İstihdama ilişkin muafiyet ve teşvikler gözden geçirilecek. İstihdam artışında etkisi olmayanlar kaldırılacak.

ADLİ VE İDARİ CEZALAR ARTTIRILACAK

Gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirlerin takibi, gerçek değerinden vergilendirilmesi, sermaye piyasalarında daha sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezalar arttırılacak.

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