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TÜBİTAK 393 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 393 personel alacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 09:16, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 09:17
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TÜBİTAK 393 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, 393 kısmi süreli proje personeli istihdam edilecek.

Söz konusu personel, Ankara ve Kocaeli'nde TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görevlendirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yayımlanacak.

Başvurular için son tarih 14 Ekim olarak belirlendi.

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