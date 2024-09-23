Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı
Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta açıkladığı 50 baz puanlık faiz indiriminin agresif faiz indirimlerinin ilki olup olmayacağına dair ipuçları vermesi beklenen ABD verileri ve merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamalar öncesinde rekor seviyeye ulaştı. Gram altın güne 2 bin 882 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.626 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 23 Eylül altın fiyatları...
Uluslararası piyasalarda altın yaklaşık %0,3 seviyesinde artışla ons başına 2.631,17 dolara ulaştı ve Cuma günü yayınlanan önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini geçti.
İşlemciler, haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve işsizlik başvuruları da dahil olmak üzere bir dizi önemli ekonomik veri öncesinde faiz oranlarının görünümünü değerlendiriyor.
Fed yetkilisi Christopher Waller Cuma günü, ekonominin beklediği gibi gelişmesi durumunda Kasım ve Aralık aylarında yapılacak iki merkez bankası politika toplantısının her birinde çeyrek puanlık kesintileri destekleyeceğini söyledi.
CME FedWatch'a göre, Fed vadeli işlem tüccarları bu yıl sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi fiyatladı.
Altın işlemcileri ayrıca İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceği endişesiyle Orta Doğu'daki artan gerginlikleri yakından izliyorlar .
Analistler, küresel ekonomide mevcud durum, düşen faiz oranları,sürekli artan jeopolotik riskler ve yaklaşan ABD seçimlerinin altın için uygun bir ortam olduğunu belirtiyorlar.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.885,7250
Satış: 2.885,2290
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.617,9300
Satış: 4.719,3100
ONS altın fiyatı
Alış 2.625,4200
Satış: 2.625,7700
Cumhuriyet altını
Alış: 18.469,8700
Satış: 18.820,3400
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.197,49
Satış 9.438,49
Ata altın fiyatı
Alış: 19.387,41
Satış: 19.874,82
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.584,12
Satış: 2.420,61
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.669,69
Satış: 2.822,05
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.469,87
Satış: 18.819,26