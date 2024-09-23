Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı

Uluslararası piyasalarda altın yaklaşık %0,3 seviyesinde artışla ons başına 2.631,17 dolara ulaştı ve Cuma günü yayınlanan önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini geçti.

İşlemciler, haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve işsizlik başvuruları da dahil olmak üzere bir dizi önemli ekonomik veri öncesinde faiz oranlarının görünümünü değerlendiriyor.

Fed yetkilisi Christopher Waller Cuma günü, ekonominin beklediği gibi gelişmesi durumunda Kasım ve Aralık aylarında yapılacak iki merkez bankası politika toplantısının her birinde çeyrek puanlık kesintileri destekleyeceğini söyledi.

CME FedWatch'a göre, Fed vadeli işlem tüccarları bu yıl sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi fiyatladı.

Altın işlemcileri ayrıca İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceği endişesiyle Orta Doğu'daki artan gerginlikleri yakından izliyorlar .

Analistler, küresel ekonomide mevcud durum, düşen faiz oranları,sürekli artan jeopolotik riskler ve yaklaşan ABD seçimlerinin altın için uygun bir ortam olduğunu belirtiyorlar.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.885,7250

Satış: 2.885,2290

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.617,9300

Satış: 4.719,3100

ONS altın fiyatı

Alış 2.625,4200

Satış: 2.625,7700

Cumhuriyet altını

Alış: 18.469,8700

Satış: 18.820,3400

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.197,49

Satış 9.438,49

Ata altın fiyatı

Alış: 19.387,41

Satış: 19.874,82

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.584,12

Satış: 2.420,61

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.669,69

Satış: 2.822,05

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.469,87

Satış: 18.819,26