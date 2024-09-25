Belediye meclis üyesi belediye başkan yardımcılarının görevden uzaklaştırılması halinde ödenek ödenir mi?

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "görevden uzaklaştırma" başlıklı 47'nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

Görevden uzaklaştırma kararı iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bulunmayan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.

Görevden uzaklaştırılanlar hakkında; kovuşturma açılmaması, kamu davasının düşmesi veya beraat kararı verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahküm olunması durumunda görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder."

5393 sayılı Kanunun "norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49'uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır."

Danıştay 8. Daire kararında (T:18.05.2007, E:2006/2066, K:2007/3002); ".Belediye başkanı iken hakkındaki adli soruşturma nedeniyle tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan davacının, aylıklarının 2/3 oranına isabet eden ve ödenmeyen toplam 18.895.000.000.-TL tutarındaki maaşının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada; Danıştay 1. Dairesinin 02.04.2003 gün ve 2003/34 sayılı görüşü, Danıştay 8. Dairesinin 07.12.2004 gün ve 4771 sayılı kararı ve Sayıştay 4. Dairesinin 18.11.1993 gün ve 27748 sayılı kararı doğrultusunda, belediye başkanları, memur ve müstahdem sınıfına dahil olmayıp, aldıkları paranın tahsisat niteliğinde olduğu ve belediye başkanları için hizmet karşılığı olarak bütçeye konulan ödenekten başkanlık görevini fiilen yerine getirenlerin yararlanmasının gerekeceğinden, görevden uzaklaştırılması nedeniyle fiilen belediye başkanı olarak görev yapamayan davacıya çalışmadığı dönem için başkan ödeneği ödenmesinin mümkün olmaması karşısında dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 30.09.2005 gün ve E:2004/2203, K:2005/1717sayılı kararının, belediye başkanlarının özlük hakları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi oldukları, dolayısıyla görevden uzaklaştırıldığı tarih itibariyle maaşının 2/3 oranının ödenmesi gerektiği öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir. .İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına . " denilmiştir.

Sayıştay Temyiz Kurulu kararında (Tutanak No:39961;Tutanak Tarihi:27.01.2015); belediye başkan yardımcıları ödenek karşılığında görev yapmaktadırlar. Belediye meclis üyesi olarak seçilen ve başkan tarafından görevlendirilen başkan yardımcıları, 657 sayılı Kanunun 141'inci maddesi kapsamında devlet memurları için öngörülen, "görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir." hükmüne tabi değillerdir. Devlet memuru sayılmayan meclis üyesi belediye başkan yardımcısına gerek 657 sayılı Kanunun 141'inci maddesi, gerekse sadece belediye başkanları için aylık ödeneğinin üçte ikisinin ödeneceğinin hüküm altına alındığı 5393 sayılı Kanunun 47'nci maddesi uyarınca ödeneğin 2/3'ü oranında ödemede bulunulmasına olanak bulunmamaktadır. 5393 sayılı Kanunda belediye başkan yardımcılarının görevden uzaklaştırılmaları halinde aylık ödeneklerinin 2/3 oranında ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla dilekçi iddialarının reddedilerek 98 sayılı ilamın 1. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE karar verilmiştir.

Belediye meclis üyelerinden belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilenlerin görevden uzaklaştırılması 657 ve 5393 sayılı Kanunlarda düzenlenmediğinden ötürü bu sıfatlarından dolayı (başkan yardımcılığı) görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanamayacağı, ancak bu durumda görevden uzaklaştırılması gerektiği hususu varsa görevlendirmesinin iptalinin belediye başkanlarının yetkisinde olduğu açıktır. Elbette, görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye meclis üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilecektir.

Bu açıklamalara göre; belediyelerde belediye meclis üyelerinin belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilebileceği, bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verileceği ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirileceği, yapılan görevlendirmenin, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmeyeceği ve belediye meclisinin görev süresini aşamayacağı hususlarının düzenlendiği, görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyelerinin, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabileceği ve görevden uzaklaştırmalarda belediye başkanlarının sosyal hak ve yardımlardan yararlandırılacağı ve maaşlarının 2/3'nün ödeneceği belirtilirken, belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcılarının da maaşlarının 2/3 nü alacaklarına veya sosyal hak ve yardımlardan yararlanılacaklarına dair herhangi bir hükme yer verilmediği, 5393 sayılı Kanunun 47'nci maddesinde yapılan düzenleme öncesinde mevzuatta yer almadığı için belediye başkanlarının da "görevden uzaklaştırılma" durumunda maaşlarının 2/3 'ünü alamadıkları ile sosyal hak ve yardımlardan yararlanamadıkları ve bu konunun yukarıda verilen Danıştay kararında da görüleceği üzere yargı içtihatları ile de kabul edildiği, karşılaştırma yapıldığında, belediye meclisi üyeleri arasından belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilenlerin durumunun, belediye başkanlarının 5393 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki durumuyla aynı olduğunun açıkça görüleceği, dolayısıyla 5393 sayılı Kanunda düzenlenmediğinden, belediye meclisi üyeleri arasından belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilenlere görevden uzaklaştırılmaları durumunda herhangi bir ödeme yapılmasının veya sosyal hak ve yardımlardan yararlandırılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Konu hakkında aynı minvalde İçişleri Bakanlığı'nın bir görüş yazısı da (Tarih: 16.04.2012, Sayı: 5878) bulunmaktadır.