Bursa'da işçi servisi minibüsü devrildi: 13 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 09:58, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 09:59
Mevlüt Karakurt yönetimindeki işçi servisi, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde devrildi.
Kazada, sürücü Karakurt ile araçta bulunan 12 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.