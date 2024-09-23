Dolar 34,15 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,1140 34,1150 34,1520 34,1530 Avro 38,0670 38,0680 38,0270 38,0280 Sterlin 45,2950 45,3030 45,5910 45,6070 İsviçre frangı 40,1380 40,1440 40,2030 40,2230 ANKARA ABD doları 34,0840 34,1640 34,1220 34,2020 Avro 38,0270 38,1070 37,9870 38,0670 Sterlin 45,2350 45,4450 45,5310 45,7410