Dolar 34,15 TL'ye yükseldi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 17:30, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,1140
|34,1150
|34,1520
|34,1530
|Avro
|38,0670
|38,0680
|38,0270
|38,0280
|Sterlin
|45,2950
|45,3030
|45,5910
|45,6070
|İsviçre frangı
|40,1380
|40,1440
|40,2030
|40,2230
|ANKARA
|ABD doları
|34,0840
|34,1640
|34,1220
|34,2020
|Avro
|38,0270
|38,1070
|37,9870
|38,0670
|Sterlin
|45,2350
|45,4450
|45,5310
|45,7410