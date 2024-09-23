Borsa günü düşüşle tamamladı

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı tutuklandı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı tutuklandı
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç: Hukuk Fakültesine girişte başarı sırasını yükseltmemiz lazım
Bakan Tunç: Hukuk Fakültesine girişte başarı sırasını yükseltmemiz lazım
150 ton çöpü yol kenarına döken belediyeye ceza
150 ton çöpü yol kenarına döken belediyeye ceza
Bakan Yerlikaya: Polislere herhangi bir soruşturma açılmadı
Bakan Yerlikaya: Polislere herhangi bir soruşturma açılmadı
İşverenler İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara mesaj gönderip, davet edebilecek
İşverenler İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara mesaj gönderip, davet edebilecek
Polis katili çöp poşetine konulup hayvan aracıyla taşındı
Polis katili çöp poşetine konulup hayvan aracıyla taşındı
'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldı' iddiasına açıklama
'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldı' iddiasına açıklama
Tıp Fakültesi binası tasarruf genelgesine takıldı
Tıp Fakültesi binası tasarruf genelgesine takıldı
'Suriyelilerin olduğu okullara temizlik personeli alınacak' iddiası yalanlandı
'Suriyelilerin olduğu okullara temizlik personeli alınacak' iddiası yalanlandı
Kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis cezası
Kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis cezası
Kartlı harcamaların toplam hacmi 12,8 trilyon TL'ye ulaştı
Kartlı harcamaların toplam hacmi 12,8 trilyon TL'ye ulaştı
'Hac organizasyonunda yetkili tüm acenteler aynı fiyatı uygulamaktadır'
'Hac organizasyonunda yetkili tüm acenteler aynı fiyatı uygulamaktadır'
İsrail raporunda Türkiye'ye 3 önemli uyarı... 'Yerli ve milli GSM ağı'
İsrail raporunda Türkiye'ye 3 önemli uyarı... 'Yerli ve milli GSM ağı'
Narin cinayeti soruşturması Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak
Narin cinayeti soruşturması Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak
6 yaşındaki gelin skandalı davasında karar açıklandı
6 yaşındaki gelin skandalı davasında karar açıklandı
Trafikteki araç sayısı ağustosta 208 bin 271 arttı
Trafikteki araç sayısı ağustosta 208 bin 271 arttı
Türkiye'nin kredi notunda yeni artış sinyali
Türkiye'nin kredi notunda yeni artış sinyali
Araç satışında 'Güvenli Ödeme' dönemi başlıyor
Araç satışında 'Güvenli Ödeme' dönemi başlıyor
Ümraniye'de suç makinesi polisi şehit etti
Ümraniye'de suç makinesi polisi şehit etti
Sürücüler dikkat! son tarih 31 Aralık
Sürücüler dikkat! son tarih 31 Aralık
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başladı
Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı
Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
TÜBİTAK 393 personel alacak
TÜBİTAK 393 personel alacak
1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek
1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek
Emlak alım-satım harcına indirim gündemde
Emlak alım-satım harcına indirim gündemde
Bireysel tüketici kredilerinde gevşeme kapıda
Bireysel tüketici kredilerinde gevşeme kapıda
Elektronik cihazları sakın çöpe atmayın
Elektronik cihazları sakın çöpe atmayın
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 9.887,75 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 18:26, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 18:27
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,50 puan azaldı, toplam işlem hacmi 69,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,30 ile madencilik oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya'da imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek,10.000 ve 10.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber