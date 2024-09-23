YÖK'ten ALES'ten muaf olan programlara güncelleme!

Bilindiği üzere, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programlara alanında en az iki yıl tecrübesi bulunan kişiler Yükseköğretim Kurulunun kararıyla öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda ALES'ten muaf sayılmaktadır.

Söz konusu karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından güncellenerek, "Su Altı Kaynak Teknolojisi"ne başvuru yapacak adayların ALES'ten muaf olmasına karar verilmiştir.

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