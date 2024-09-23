Konya merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 10:57, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:57
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli Balıkesir, Bursa, Bitlis, Ankara, Adıyaman ve Hakkari illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.