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Ümraniye'de suç makinesi polisi şehit etti

İstanbul Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken biri polis iki kişi de yaralandı. 19 yaşındaki zanlının 26 suç kaydı olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 11:10, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:47
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Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı.

Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı polis ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor.

Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

"Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Şeyda Yılmaz görev esnasında çıkan çatışmada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasında bulunan Yerlikaya, çatışmada Polis Memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'nin de yaralandığını duyurdu.

"Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan kahramanımıza da acil şifalar diliyorum. Makamı ali olsun." dedi.

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