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Operasyon bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 12:48, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:49
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Operasyon bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için "öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara" devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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