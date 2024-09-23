'Hac organizasyonunda yetkili tüm acenteler aynı fiyatı uygulamaktadır'
'Hac organizasyonunda yetkili tüm acenteler aynı fiyatı uygulamaktadır'
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
İsrail raporunda Türkiye'ye 3 önemli uyarı... 'Yerli ve milli GSM ağı'
İsrail raporunda Türkiye'ye 3 önemli uyarı... 'Yerli ve milli GSM ağı'
Narin cinayeti soruşturması Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak
Narin cinayeti soruşturması Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak
6 yaşındaki gelin skandalı davasında karar açıklandı
6 yaşındaki gelin skandalı davasında karar açıklandı
Trafikteki araç sayısı ağustosta 208 bin 271 arttı
Trafikteki araç sayısı ağustosta 208 bin 271 arttı
Türkiye'nin kredi notunda yeni artış sinyali
Türkiye'nin kredi notunda yeni artış sinyali
Araç satışında 'Güvenli Ödeme' dönemi başlıyor
Araç satışında 'Güvenli Ödeme' dönemi başlıyor
Ümraniye'de suç makinesi polisi şehit etti
Ümraniye'de suç makinesi polisi şehit etti
Sürücüler dikkat! son tarih 31 Aralık
Sürücüler dikkat! son tarih 31 Aralık
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başladı
Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı
Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
TÜBİTAK 393 personel alacak
TÜBİTAK 393 personel alacak
1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek
1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek
Emlak alım-satım harcına indirim gündemde
Emlak alım-satım harcına indirim gündemde
Bireysel tüketici kredilerinde gevşeme kapıda
Bireysel tüketici kredilerinde gevşeme kapıda
Elektronik cihazları sakın çöpe atmayın
Elektronik cihazları sakın çöpe atmayın
Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi
Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi
Erdoğan: İsrail'e baskı uygulayın, savaşı bölgeye yayıyor
Erdoğan: İsrail'e baskı uygulayın, savaşı bölgeye yayıyor
Zincirleme kaza faciayla bitti: Yanarak can verdi
Zincirleme kaza faciayla bitti: Yanarak can verdi
İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü
İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü
10'uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
10'uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Baraj gölünde facia: 5 kişi boğularak öldü
Baraj gölünde facia: 5 kişi boğularak öldü
Arslan'dan Özel'e 'Proje Çocuk!' sözü! Yavaş: Sil bu açıklamayı
Arslan'dan Özel'e 'Proje Çocuk!' sözü! Yavaş: Sil bu açıklamayı
Otomobil kanala uçtu: Anne-baba öldü, kızları yüzerek kurtuldu
Otomobil kanala uçtu: Anne-baba öldü, kızları yüzerek kurtuldu
Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikap şarampole devrildi: 2 ölü 4 yaralı
Şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikap şarampole devrildi: 2 ölü 4 yaralı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Narin cinayeti soruşturması Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin "Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Katil ya da katiller en ağır cezaya çarptırılacak. Birtakım kamera görüntüleri inceleniyor." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 12:56, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 13:53
Yazdır

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gizlilik kapsamında özellikle teknik verilerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu olduğunu belirterek "Birtakım kamera görüntüleri var, bunlar TÜBİTAK'a gönderildi." diye konuştu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Soruşturmalar etkin bir şekilde devam etti. Ülke olarak Narin'in katillerinin tespiti ve hak etikleri en ağır cezaya çarptırılması noktasında büyük beklenti var. Soruşturma gizli, bazı bilgiler kamuoyuna yansıtılmıyor. Narin cinayetiyle ilgili karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. İfadeler var çelişkiler var. Soruşturma aşamasında 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturma gizli.

"BİRTAKIM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR"

Gizlilik kapsamında teknik veriler, delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar da söz konusu. Birtakım kamera görüntüleri inceleniyor. Bu kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi inceleniyor. 27'si şüpheli olmak üzere 268 kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Bazı çakışmaları tespit ediliyor. Narin evladımızın katil ya da katilleri kısa sürede tespit edilecek çok uzun sürmez.

"KATİL YA DA KATİLLER EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILACAK"

Bir daha bu tür elim olayların ülkemizde olmaması için gayret göstermeliyiz. Katil ya da katiller en ağır cezaya çarptırılacak."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber