Tıp Fakültesi binası tasarruf genelgesine takıldı

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'da durdurulan kamu yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Tasarruf tedbirleri kapsamında, yüzde 70'in altında ilerleme kaydeden kamu yatırımları durdurulmuştu. Giresun'da da yüzde 50 seviyelerine ulaşmayan bazı projeler bu kapsamda durduruldu. Bu projeler arasında Tıp Fakültesi morfoloji binası ve Millet Bahçesi de bulunuyor. Morfoloji binasının aciliyetini öne çıkararak çalışmaların yeniden başlaması için girişimlerde bulunacağız. Ancak şu an itibarıyla tasarruf genelgesi nedeniyle inşaat durdurulmuş durumda. Millet Bahçesi ise yüzde 40 oranında ilerlemeye devam ediyor" dedi.