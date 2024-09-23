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'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldı' iddiasına açıklama

Ticaret Bakanlığı, "Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldığı iddiası tümüyle yalandır" açıklamasını yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 15:46, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 16:10
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Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemize buğday ithalatında halihazırda çiftçilerimizi korumak amacıyla yüzde 130 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki buğday ithalatı da yerli buğday üretimimiz göz önünde bulundurularak 21 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulmuştur. Ülkemiz ve Ukrayna arasında iddia olunan haliyle bir ticaretin gerçekleşmediği, kamuoyuna açık olan ikili dış ticaret verileri ile de sabittir. Ayrıca, üreticilerimizden temin edilen buğdayın toprağa gömüldüğüne ilişkin olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 20 Eylül 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile bu yalan ayrıca net bir biçimde ortaya konulmuştur" denildi.

Açıklamada söz konusu iddiaların Türkiye'den Ukrayna'ya gerçekleştirilen İHA ve SİHA ihracatı ile ilişkilendirilerek gündeme getirilmesinin Türkiye'nin savunma sanayinde yakaladığı ihracatı gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğunun açıkça görülmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında bu tür yalan iddiaların uyum içerisinde ilerleyen dış ticaret ve tarım politikaları üzerinden hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye ekonomisine set çekmeyi amaçlamakta olduğu belirtildi.

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