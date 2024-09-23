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İş makinesi taşıyan kamyon uçuruma devrildi: 2 kişi öldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 15:58, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 16:02
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İş makinesi taşıyan kamyon uçuruma devrildi: 2 kişi öldü

Dereiçi köyü Hermut Yaylası'na giden toprak zeminli yolda, Turan Köklü'nün (42) kullandığı 08 K 0862 plakalı kamyonun geçişi sırasında çökme meydana geldi.

Bunun üzerine kamyon ile kasasında taşıdığı Orman İşletme Şefliğine ait ekskavatör uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Köklü ile araçta bulunan Hasan Yıldırım (35) yaşamını yitirdi.

Ekiplerce bulundukları yerden alınan Köklü ve Yıldırım'ın cenazeleri, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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