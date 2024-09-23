Polis katili çöp poşetine konulup hayvan aracıyla taşındı

Ümraniye'de Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, dün gece karakoldan kaçtı.

ARBEDE ÇIKTI

Karakolda görevli bir polis memuru K.H.S. ile polis memuru Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düştü.

Şüpheli Yunus Emre Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıktı.

Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralandı.

ARBEDEDE BİR POLİS ŞEHİT OLDU

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. yaralandı.

Polis memuru Şeyda Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRININ ARDINDAN YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan biri polis memuru, iki kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Şüpheli Yunus Emre Geçti ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

HAYVANLARIN TAŞINDIĞI ARACA BİNDİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yunus Emre Geçti hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşeti geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.