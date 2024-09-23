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30 yaşındaki kadın cam silerken 7'nci kattan düşüp öldü

BATMAN'da 7'nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düşen Pelda Üzel (30), hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 17:07, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:08
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30 yaşındaki kadın cam silerken 7'nci kattan düşüp öldü

Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizleyen Pelda Üzel, dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pelda Üzel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzel'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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